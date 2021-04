Elbe auf Pausenhof in Elster verlegt

Elster - Der weiße Kreidestrich auf dem Pausenhof zeigt es an: In der Grundschule „Elbkinderland“ wird heimlich trainiert. Denn am kommenden Montag fällt in Elster der Startschuss zu einem sportlichen Projekt, das unter dem Motto „Von der Elbquelle bis zur Mündung - Ich laufe mit“ steht. Schulleiterin Yvonne Höhne betont, dass sie in diesem Fall das Praktische mit dem Nützlichen verbindet. Das Projekt ist mit in den Mathematikunterricht eingebunden und ersetzt teilweise die fehlenden Sportstunden.

Jede Lüftungspause nutzen die Kinder, um rund um das Schulgebäude ihre Runden zu drehen. Eine misst 200 Meter. Dabei spielt es keine Rolle, ob die Erst- bis Viertklässler links- oder rechtsherum laufen. Fest steht: Ab 26. April um 9.30 Uhr wird es ernst. Schüler und Lehrer haben bis zu den Pfingstferien Zeit, die 1.094 Kilometer Flusslänge von Spindlermühle im Riesengebirge bis zur Nordsee abzulaufen.

Sportliche Direktorin

Jeder der insgesamt 115 Schüler muss in diesem Zeitraum neun Kilometer (45 Runden) laufen. Die Rundenzahl wird täglich in eine Liste eingetragen. Für das gesamte Lehrerkollegium bleiben laut Rechenaufgabe der Direktorin noch 59 Kilometer übrig. Yvonne Höhne tippt auf ihre Sportuhr und betont, dass sie auf jeden Fall dabei ist. „Ich habe in diesem Jahr schon 160 Kilometer mit Walking, Joggen und Spaziergängen geschafft“, so die 53-Jährige. Mit dem Projekt möchte die Schule den Kindern „die Elbe als ihren Heimatfluss“ näherbringen und außerdem auf ein wichtiges Ereignis hinweisen. Denn seit Ende Mai 2011 gehört Elster zum „Elbkinderland“.

In der Satzung des Vereins mit Sitz in Buxtehude heißt es: „Der Zweck des Vereins besteht in der Förderung von Kunst und Kultur insbesondere in der musischen Förderung von Kindern und Jugendlichen an der Elbe“. Es werden besonders Elbkinder-freundliche Städte und Gemeinden ausgezeichnet. In Elster weisen vier Schilder auf die Zugehörigkeit hin. Diese haben vor zehn Jahren Bürgermeister Peter Müller (Freie Wähler) sowie Liedermacher und Schirmherr Rolf Zuckowski enthüllt. Die Elbspatzen (gemeinsamer Chor von Grund- und Sekundarschule Elster) haben zusammen mit anderen Chören plus Zuckowski schon ein Konzert gegeben.

Kommt Rolf Zuckowski?

Wenn es die Inzidenzzahlen zulassen, so Höhne, soll am letzten Juniwochenende im Freizeitpark Elster ein Jubiläumskonzert mit dem Träger des Bundesverdienstkreuzes über die Bühne gehen. Sollten die Pandemie-Bestimmungen es verhindern, ist eine musikalische Projektwoche geplant. Kurzum: Der zehnte Geburtstag fällt nicht ins Wasser. Dies gilt auch für die Grundschule selbst, die im Juni 2022 ihre zehnjährige Namensweihe (wie der Ort ebenfalls Elbkinderland) feiert. Der Lauf von Spindlermühle bis zur Nordsee bildet sozusagen den Auftakt beider Jubiläen.

Yvonne Höhne betont, dass sie „fest darauf hofft“, Liedermacher Zuckowski in Elster begrüßen zu dürfen. Doch die endgültige Entscheidung fällt im Endeffekt die Politik. Eine Tür geht auf. Kinder laufen in beiden Richtungen über das Gelände. „Wir geben keine Rundenzahl vor“, so die Chefin, der erstaunt ist, mit welch sportlichem Eifer die kurze Lüftungspause genutzt wird. (mz/Thomas Tominski)