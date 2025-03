Viele Eisdielen in und um Jessen sind bereits in die neue Saison gestartet. Auf welche Sorten die Kunden sich freuen können und wie sich die Preise im Vergleich zum Vorjahr entwickelt haben.

Jessen startet in die Eis-Saison: Was kostet die Kugel 2025?

Jessen/MZ. - Die ersten Sonnenstrahlen im Frühjahr stellen die zurückliegende kalte Jahreszeit schnell in den Schatten. Ein Schalter legt sich um und plötzlich schwelgen die Gedanken etwa um den Sommerurlaub, die Bikinifigur oder die erste Kugel Eis. Haben die Eisdielen die Saison denn schon eingeläutet? Und welche Sorten erwartet die Kunden in diesem Jahr? Außerdem: Was kostet eine Kugel in diesem Sommer? Die MZ hat nachgefragt.