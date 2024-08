Gisela und Hubert Hiller feiern am heutigen Donnerstag ihre Eiserne Hochzeit. Die große Party mit der Familie steigt am Sonntag.

Zahna/MZ. - „Meine Frau ist der praktische Typ, ich bin der Planer“, sagt Hubert Hiller und fügt etwas leiser hinzu, dass er mit zwei linken Händen nicht der geborene Handwerker sei. Am 22. August sind Gisela und Hubert Hiller aus Zahna 65 Jahre verheiratet. „Wir würden uns wieder das Jawort geben“, sagen sie, große Krisen habe es in ihrer Ehe nie gegeben. „Wir haben mal drei Tage nicht miteinander gesprochen. Das war ganz am Anfang“, verrät die 85-Jährige. Streitereien gebe es überall, sagen beide, beim Thema Politik sind sie selten unter einen Hut gekommen.