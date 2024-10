Am Sonntag haben in Zahna-Elster zwölf Wahllokale geöffnet.

Am Sonntag wird in Zahna-Elster abgestimmt.

Zahna-Elster/MZ. - An diesem Sonntag, 27. Oktober, wird in Zahna-Elster gewählt. Die knapp 7.800 Wahlberechtigten sind aufgefordert, über den künftigen hauptamtlichen Bürgermeister der Stadt zu entscheiden. Jeder hat eine Stimme, die er auf dem Wahlzettel vergeben kann.

Dem Bürgervotum stellen sich zwei Kandidaten, der Amtsinhaber Peter Müller (Freie Wähler), 64 Jahre aus Elster, und der Einzelbewerber Matthias Schneider, 47 Jahre, aus Zahna. Die Amtszeit eines hauptamtlichen Bürgermeisters beträgt sieben Jahre. Der Gewinner startet im Januar 2025 in die Legislaturperiode. Die zwölf Wahllokale (in Zahna zwei, sowie in Klebitz, Rahnsdorf, Bülzig, Dietrichsdorf, Elster, Gadegast, Leetza, Listerfehrda, Mühlanger und Zörnigall), haben an diesem Sonntag in der Zeit von 8 bis 18 Uhr geöffnet. Danach beginnen die öffentlichen Auszählungen. Außerdem wurde ein Briefwahlvorstand gebildet, der im Rathaus Zahna tätig sein wird. Mit dem Ergebnis kann am frühen Sonntagabend gerechnet werden.

Wahlleiterin Simone Kase hofft auf eine hohe Wahlbeteiligung, da eine Entscheidung zu treffen ist, die die Einwohner von Zahna-Elster direkt betrifft. Es ist die dritte Bürgermeisterwahl in Zahna-Elster (gebildet wurde die Stadt 2011).