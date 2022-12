Andy Richter, Leiter der Rettungswache Jessen, wird an den Feiertagen im Einsatz sein.

Jessen/MZ - Rettungskräfte stehen Tag und Nacht, 365 Tage im Jahr bereit, um im wahrsten Sinne des Wortes Leben zu retten. Im Altkreis Jessen haben die Lebensretter für ihre Arbeit in Schweinitz und Annaburg jeweils einen Rettungswagen (RTW), der rund um die Uhr in Bereitschaft ist, zur Verfügung. In Jessen gibt es neben dem RTW noch ein sogenanntes Notarzteinsatzfahrzeug.