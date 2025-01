Freiwillige Feuerwehr Annaburg führt Jahreshauptversammlung durch. Wie Wehrleiter Gerald Matthies das Einsatzjahr 2024 bewertet und was Stadtwehrleiter Roland Karthäuser explizit lobt.

Ehrenamt in Sachsen-Anhalt

Annaburg/MZ. - In seinem Rückblick streift der Wehrleiter auch das Jahr 2018. 99 Einsätze in zwölf Monaten sind bis heute die Rekordmarke – und so soll es auch bleiben.