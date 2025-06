Dritte Auflage des Helheim Open in Air in Battin - Wie Metal-Fans in den Backstage-Bereich kommen

Battin/MZ. - In sechs Wochen bebt die Elbaue. Zwölf Metal-Bands lassen es an zwei Tagen auf der Bühne krachen und sorgen dafür, dass die dritte Auflage des „Helheim Open Air“ in Battin für alle Headbanger zum unvergesslichen Erlebnis wird. „Am Freitag“, erzählt Jens-Peter Springer von Veranstalter Helheim e.V., „beginnen wir in allen 44 Ortsteilen von Jessen mit der Plakatierung und dem Aufstellen der Banner.“