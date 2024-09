Der Stadtrat Jessen hat sich am Dienstagabend einhellig dafür ausgesprochen, dass Löschmeister Christian Getzschmann zum stellvertretenden Ortswehrleiter der Freiwilligen Feuerwehr Holzdorf/Reicho ernannt und in das Ehrenbeamtenverhältnis für die Dauer von sechs Jahren berufen wird. Bürgermeister Michael Jahn (rechts) verpflichtete Christian Getzschmann auf das Ehrenamt und wünschte ihm alles Gute für seine verantwortungsvolle Tätigkeit. Auch der Stadtratsvorsitzende Gunter Danneberg gratulierte.

Jessen/MZ. - Dass es schwierig wird, alle Jessener Stadträte unter einen Hut zu bringen, hatte sich bereits in den Beratungen von Finanz- und Hauptausschuss angedeutet. Kaum war am Dienstagabend in der Beratung im Schloss die Diskussion zu den vorgeschlagenen Änderungen in der Hauptsatzung eröffnet, prallten erneut verschiedene Meinungen aufeinander. Auch wurden Aussagen in den vorherigen Beratungen unterschiedlich interpretiert.