Auf dem Diest-Hof in Seyda wird am Freitag wieder zum Adventsmarkt eingeladen. Was derzeit die Stimmung trübt.

Seyda/MZ. - Die Vorbereitungen laufen. Bereits im September haben die Planungen in der Arbeitsgruppe begonnen. Derzeit verändert sich im Diest-Hof in Seyda an jedem Tag etwas, um an diesem Freitag, 6. Dezember, den Adventsmarkt für viele Gäste öffnen zu können. Dieses Angebot ist in jedem Jahr eine feste Größe im Plan der Wohneinrichtung für erwachsene Menschen mit geistiger und mehrfacher Behinderung. Die Öffentlichkeit ist dazu willkommen. Um 17 Uhr erfolgt an diesem Freitag die Eröffnung.