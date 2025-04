Zum 17. Mal trainieren Thüringer Nachwuchsradsportler in der Elbaue rund um Klöden. Damit bereiten sie sich auf das diesjährige Elbauerennen vor. Wie dieses in die Eastern-Tour eingebunden ist.

Um kurz nach 9.30 Uhr am Donnerstag starten die Teilnehmer des Trainingslagers in Klöden zur Trainingstour.

Klöden/MZ. - Luftdruck, Bremsen, Freilauf – bevor die Thüringer Radfahrer in ihr Tagesprogramm am Donnerstag starten, wird noch fix die Technik gecheckt. So werden Pneus gedrückt, Räder gedreht und Bremshebel gezogen. Dazu haben sich die Kinder mit ihren Gefährten am Rand der Wiese aufgereiht. Nur einer rollt noch mal vor zur Luftpumpe. Zurück im Glied wird durchgezählt, drehen sich Köpfe wie beim Militär nach links und geben die jeweilige Zahl weiter.