Dieses teuere, aber notwendige neue Fahrzeug nimmt die Feuerwehr Axien in Empfang

Brandbekämpfung in der Elbaue um Axien

Mit vielen Schaueffekten rollt das neue Mittlere Löschfahrzeug aus der Feuerwehrhalle in Axien.

Axien/MZ. - Mit dichtem Rauch ist die Halle offensichtlich gefüllt. Kobaltblaues Licht funkelt durch die Fenster des geschlossenen Tores. Es könnte ein Brand sein. Doch die geschätzt 100 Feuerwehrleute stehen recht entspannt davor, aus aufgestellten Boxen wummert pathetische Musik. Wenn es sich tatsächlich um ein Feuer handeln sollte, dann wenden die Axiener Kameraden offenbar ein sehr alternatives Löschverfahren an.

Gleich zwei Schlüssel

Am Samstag hat die Freiwillige Feuerwehr Axien-Gehmen ihr neues Mittleres Löschfahrzeug (MLF) offiziell in Empfang genommen. Dazu übergeben Annaburgs Bürgermeister Stefan Schmidt mit Stadtwehrleiter Roland Karthäuser und Daniel Baum als Vertreter des Herstellers Empl jeweils einen symbolischen Fahrzeugschlüssel. „Mögen die Scherben, die das neue Fahrzeug schon erleiden musste, ab heute und dauerhaft Glück bringen“, sagt das Stadtoberhaupt auf dem Hof vor der Gerätehalle der Wehr in Axien. Für ihn sei eine solche Übergabe ein besonderes Privileg: „Weil auch sehr selten.“

Stadtwehrleiter Roland Karthäuser (l.) und Annaburgs Bürgermeister Stefan Schmidt (r.) übergeben symbolisch den Schlüssel an die Wehrleiter Marc Chomyn (2. v. l.) und Benjamin Guth. (Foto: Thomas Keil)

Wie Benjamin Guth berichtet, ist das MLF bereits seit erstem März bei der Truppe. „Bisher nur für Einsatzübungen“, erläutert der stellvertretende Wehrleiter. Schließlich müssten die Axiener und Gehmener erst einmal die Technik kennenlernen. Herzstück dürfte der 1.200-Liter-Tank für Löschwasser sein. „Dies können wir auch im sogenannten Pump and Roll abgeben.“ Kurz und knapp: Das Fahrzeug könne während der Fahrt Wasser für Löschtrupps liefern. Ferner biete die Kabine Platz für einen Gruppenführer und fünf Feuerwehrleute. „Damit ersetzt es den bisherigen Mannschaftstransportwagen“, sagt Benjamin Guth.

Dieser werde an die Annaburger Wehr abgegeben, teilt Stefan Schmidt mit. „Ein äußerst sinnvoller Schritt“, ordnet der oberste Hüter der knappen Stadtkasse ein. Diese ist schließlich durch das Neufahrzeug ordentlich belastet. Von den 350.000 Euro Kaufpreis seien 250.000 von Annaburg aufzubringen. „Trotz knapper Mittel ist der Schutz unserer Bürgerinnen und Bürger immer eine primäre Aufgabe.“ Letztlich dankt er allen, die den Erwerb des Fahrzeugs ermöglicht haben. „Insbesondere unserem Stadtrat und dem Land Sachsen-Anhalt für die Bereitstellung der finanziellen Mittel.“ Das Land habe die übrigen 100.000 Euro als Fördermittel beigesteuert.

Insgesamt habe Sachsen-Anhalt gleich 20 dieser MLF bestellt, sagt Daniel Baum. Er ist der Leiter der Abteilung Service und Reparaturen im Elsteraner Werk des österreichischen Spezialfahrzeugherstellers Empl. „Etwa 18 Monate von Anfang an“, umreißt er den Zeitraum für die Herstellung des Loses. Dank der Kleinserie seien die jeweiligen Fahrzeuge insgesamt günstiger geworden als bei einer Einzelbestellung.

Schlagkräftiges Duo

„Das Fahrzeug ist ein großer Gewinn für die Sicherheit der Bürger in der Elbaue“, ordnet Stadtwehrleiter Roland Karthäuser ein. Gerade im Zusammenspiel mit dem bisherigen Löschgruppenfahrzeug (LF) werde damit eine hohe Schlagkraft erreicht.

Im Hof an der Gehmener Straße haben sich Feuerwehrleute aus den umliegenden Orten versammelt, um gemeinsam das neue MLF zu begrüßen. (Foto: Thomas Keil)

Offensichtlich ist die sogenannte Lange Wegestrecke die Spezialität der Axiener Kameraden. „Auf dem LF haben wir für etwa 640 Meter B-Schläuche“, macht Benjamin Guth klar. Zusätzlich könnten mit einem Anhänger weitere 600 Meter Schlauch transportiert werden. „Das LF bringt das Wasser ran, das MLF löscht“, umreißt der stellvertretende Wehrleiter die Arbeitsteilung im Einsatz. Die genaue Bezeichnung als LF 16/TS weist darauf hin, dass mit dem Kandidaten für ein H-Kennzeichen immerhin 1.600 Liter Wasser pro Minute gefördert werden können. Laut Benjamin Guth ist das rüstige Löschgruppenfahrzeug im Jahr 1991 gebaut worden.

Trotzdem will auch Stefan Schmidt weiterhin auf diese Technik setzen. „Dieser hohe Einsatzwert des LF 16 rechtfertigt eine fortgesetzte Einbindung in das engmaschige Netz der Annaburger Wehren“, macht er klar.

Die Gäste begutachten das neue Fahrzeug ausführlich. (Foto: Thomas Keil)

Nach dem offiziellen Teil mit der Schlüsselübergabe folgt für Marc Chomyn und Benjamin Guth der Gratulationsmarathon der Gäste. Nahezu alle Wehren der umliegenden Orte haben Vertreter ins Bücherkirchendorf geschickt. Bevorzugtes Geschenk ist sogenanntes Zusatzlöschwasser – feinfühlig dosierbar dank Halbliterglasgebinden zu jeweils 20 Stück in einer Transportkiste. Andere denken ebenfalls an die Zeit nach dem Einsatz und bringen Putz- und Pflegemittel fürs Auto.

Natürlich wird das Fahrzeug an diesem Abend auch noch präsentiert. So öffnet einer der Axiener gänzlich ohne Schutzausrüstung das Tor – die Flammenfront einer Rauchgasdurchzündung ist jetzt extrem unwahrscheinlich. Folglich quillt nur Bühnennebel aus der Halle, das Fahrzeug folgt den Schwaden mit blinkenden Lichtern. Es ist nur eine Show, kein alternatives Löschen. Aber vielleicht wird ja irgendwann das Pump and Roll noch zum Drive-in-Löschen weiterentwickelt.