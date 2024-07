In Battin treten sieben Heavy-Metal-Bands beim Helheim-Openair auf. Lange ist es dabei trocken von oben geblieben. Was der am Abend einsetzende Regen verursacht.

Battin/MZ. - Der Stuhl steht am Ende des Partyzeltes, genau in der Mitte. Von hier hat Jens-Peter „Willy“ Springer alles im Blick, laufen quasi die Fäden des Tages bei ihm als oberstem Organisator zusammen. So nimmt er am Sonntag kurz nach null Uhr hier wieder Platz, vier blaue Streifen zieren seine rechte Gesichtshälfte. Noch vor ein paar Minuten hat er mit Juli, Zicke, Litzer, Daniel und Jürgen als Band Hel’s Throne gegen den Regen auf Battins Sportplatz angespielt.