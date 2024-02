Jessen/MZ. - Die Vorfreude ist deutlich zu spüren. Noch ein paar Klingelzeichen, dann beginnen die Ferien. Bevor die Sekundarschüler aus Jessen Nord ihre „Giftblätter“ erhalten, steht seitens des Schulfördervereins noch ein wichtiger Termin auf dem Programm. Ausgezeichnet mit einem sechsmonatigen Stipendium werden die besten und engagiertesten Schüler der Bildungseinrichtung.

Theo Auch und Anton Ziehe teilen sich mit einem Notendurchschnitt von 1,2 jeweils die Pole Position. Dafür erhalten sie wie Melina Kettner (1,3), Elina Shwanski und Leony Wagner (beide Engagementpreis) insgesamt 120 Euro.

„Ich werde die 20 Euro pro Monat sparen“, meint Theo Auch aus der 9b, der die Ferien mit seinen Eltern in Österreich verbringt. „Uns gefällt es dort richtig gut“, so der 15-Jährige, Ski fahren stehe eher nicht im Vordergrund. Der Teenager findet es super, dass an der Bildungseinrichtung auch an Projekttagen hauptsächlich der Fokus auf Berufsorientierung liegt. So bekommt jeder vor dem Schulabschluss die Möglichkeit, sich umfassend zu informieren. „Die genaue Richtung steht bei mir noch nicht fest. Vielleicht werde ich Tierarzt wie mein Vater. Oder ich entscheide mich für eine musikalische Ausbildung“, meint der 15-Jährige, der keine Scheu von den größeren Exemplaren wie Pferd oder Kuh hat.

Die Ehrung der Besten hat auf dem Pausenhof stattgefunden. (Foto: Tominski)

Traumberuf gefunden

Klassenkamerad Anton Ziehe hat sich mit Bankkaufmann bereits für seinen Traumberuf entschieden. Da neben Chemie vor allem Mathematik zu seinen Lieblingsfächern zählt, ist der Sekundarschüler überzeugt, damit die richtige Wahl getroffen zu haben. Warum Bankkaufmann und nicht Feuerwehrmann? Der Prämierte gibt ehrlich zu, dass er sich einen Beruf ausgesucht hat, wo der Körpereinsatz eher nicht im Vordergrund steht. „Außerdem arbeite ich gern am Computer. Trotz Bürojob denke ich schon, dass Bankkaufmann mir genügend Herausforderungen bietet.“ Der 15-Jährige fühlt sich an der Bildungseinrichtung „sehr wohl“. Die Lehrer seien äußerst engagiert und bereiten die Schüler sehr gewissenhaft auf das Berufsleben vor. „Hier ist alles super organisiert“, ergänzt er.

Die 14-jährige Leony Wagner gehört zwar notenmäßig nicht zur Spitzengruppe an der Schule, doch ihr Engagement sei, wie Direktorin Steffi Rost bemerkt, bemerkenswert. Das Mädchen aus der 9c ist stellvertretende Schulsprecherin und nimmt zum Beispiel am Wochenende auch an außerschulischen Veranstaltungen teil. „Ich war in Prettin bei der Gedenkveranstaltung für die Opfer des Holocaust in der Gedenkstätte KZ Lichtenburg“, erzählt Leony Wagner, die richtig stolz darauf ist, „dass es so eine gute Schule in Jessen gibt“. Die Lehrer gestalten den Unterricht stets interessant, unter den Kindern und Jugendlichen stimmt die Chemie. Das Mädchen, das nach dem für sie letzten Klingelzeichen eine Ausbildung als Erzieherin beginnen wird, ist fest überzeugt, dass sie später ihre Bildungseinrichtung vermissen wird. Lieblingsfächer? „Englisch, Musik und Kunst“, gibt sie zu Protokoll. Was steht in den Ferien auf dem Programm? „Zeit mit der Familie verbringen“, sagt sie.

Ex-Direktor ist beeindruckt

Die Ehrung der Besten erfolgt auf dem Pausenhof. Thomas Felber vom Förderverein, der die Urkunden zusammen mit dem Vorsitzenden Sven Gresens überreicht, würdigt die Leistungen der fünf Prämierten und stuft Engagement als ein hohes Gut ein. Manche werden nach der Zeugnisausgabe freudig nach Hause gehen und sich vielleicht ein Eis genehmigen, andere wiederum haken das erste Schulhalbjahr nur ab. Theo Auch und Anton Ziehe haben beim früheren Direktor der Bildungseinrichtung viel Eindruck hinterlassen. Denn in der neunten Klasse ein Durchschnitt mit einer Eins vor dem Komma sei schon sehr sportlich.

Thomas Felber würdigt im Namen des Fördervereins die Leistungen. (Foto: Tominski)

Schulchefin Steffi Rost weist in ihrer kurzen Rede auf die nur wenige Klingelzeichen entfernte Zeugnisausgabe hin. Im Endeffekt sei es wie immer. Einige werden zu Haus hoch und heilig versprechen, sich im zweiten Jahr entscheidend zu verbessern, andere haben ihr Leistungsvermögen voll ausgeschöpft und werden ihre Ferien in vollen Zügen genießen können. Es sei schön, dass der Förderverein die besten und engagiertesten Schüler auszeichnet, dies sei auch ein Ansporn für weitere gute Leistungen. „Der Förderverein führt diese Art der Ehrung nun zum zweiten Mal durch“, klinkt sich Felber noch einmal ein, der es wichtig findet, dies in diesem würdigen Rahmen zu machen.

Nach dem kleinen Appell auf dem Schulhof strömen die „Azubis“ flugs wieder in das Gebäude. Manche mit roten Gesichtern, denn der Morgenwind ist ziemlich frisch. Andererseits: Die Aufregung ist groß. Zeugnisse, Ferien – die Gespräche auf dem Flur drehen sich ausschließlich darum.