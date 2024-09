Zum dritten Mal ist das Streetfood Festival on Tour in Jessen zu Gast. Wer für die musikalische Unterhaltung sorgt.

Diese kulinarischen Spezialitäten werden beim Streetfood Festival on Tour in Jessen feilgeboten

Streetfood-Festival in Jessen

Christian Krug wartet nach 260 Kilometern Anfahrt von Stadtilm aus auf die Besucher in Jessen, um diese mit Softeis zu versorgen.

Jessen/MZ. - Seit Freitag gastiert das Streetfoodfestival on Tour in Jessen – zum mittlerweile dritten Mal. Noch bis Sonntag um 20 Uhr können im Schlosspark der Elsterstadt kulinarische Köstlichkeiten aller Herren Länder verzehrt werden. „Wir bieten von herzhaften Burgern über authentische afrikanische Küche, Leckereien aus Mexiko und Asien bis hin zu süßen Versuchungen ein wahres Schlaraffenland“, sagt Wasja Melnik. Dazu runde eine große Auswahl an Craft-Bieren die kulinarische Weltreise ab, ergänzt der Veranstalter vor Ort.

Eventuell ein zweiter Eingang

Auf was er sich im Speziellen freut? „Auf viele begeisterte Besucher“, macht er klar. Aus seiner Sicht wären etwa 3.500 bis 4.000 Gäste übers Wochenende perfekt. Der Zugang erfolgt prinzipiell über den Baderhag. „Sollte der Ansturm von der Schlossseite aber entsprechend groß sein, dann machen wir dort auch noch einen Eingang“, zeigt sich Wasja Melnik flexibel. Er lobt das schöne Gelände und die gute Zusammenarbeit mit Jessens Verwaltung.

Der Biergarten unter schattigen Bäumen läd zum Verweilen und ist kurz vor der Eröffnung bereit für die Besucher. (Foto: Thomas Keil)

Umrahmt wird das Schlemmerfest mit einem abwechslungsreichen Rahmenprogramm. Zum Beispiel steht ein Bungee-Trampolin für Kinder bereit. Laut Vorankündigung können sich die Jüngsten dazu noch bunt im Gesicht anmalen lassen.

Auf der Bühne sorgen nachmittags am 14 Uhr Michael Leser & Steve für die musikalische Unterhaltung. Den Abend unterlegen dann ab etwa 18.30 Uhr Keating & McCorkey mit ihrer irischen Folkmusik.

Zwischen Baderhag und Rondell erstreckt sich die Schlemmermeile im Jessener Schlosspark. (Foto: Thomas Keil)

Infos zum Festival

Geöfffnet ist das Gelände am Freitag von 14 bis 22 Uhr. am Samstag von 11 bis 22 Uhrund am Sonntag von 11 bis 20 Uhr. Das Tagesticket kostet 3 Euro. Weiterhin gibt es ein Festivalticket für alle drei Tage zum Preis von 5 Euro. Der Eintritt ist für Kinder bis 14 Jahre frei.