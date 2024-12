Nurmehr die Außenmauern der Scheune in Axien stehen am Dienstagmorgen nach dem Brand. Das Heu dampft auf der Wiese aus.

Axien/MZ. - Idyllisch wirkt der Morgen in der Elbaue an diesem Dienstag. In sanften Orangetönen scheint die Sonne auf Axien. Doch am Ostrand des Dorfes steigt Rauch auf – noch immer. Es sind die letzten Reste des Feuers des Montags, das die Wehren der umliegenden Orte bekämpfen.