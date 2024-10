Ivonne Kaiser organisiert zum zweiten Mal in diesem Jahr das „AndersShoppen“. Dabei handelt es sich um ein Projekt, bei dem nachhaltig Damenbekleidung verkauft wird. Was die Kundinnen erwartet.

Jessen/MZ. - „AndersShoppen“ geht in die zweite Runde. Das Konzept für die Pop-up-Boutique für einen Tag ist einfach erklärt: Frauen, die in ihrem Schrank hochwertige Kleidungsstücke oder Schuhe haben, die eigentlich zu selten ausgeführt wurden oder Taschen, die zwar stylish, aber nicht mehr selbst getragen werden, können diese am Samstag, 12. Oktober, an die Frau bringen.