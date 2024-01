Auch wenn der Elbepegel mittlerweile wieder gesunken ist, so bleibt die Prettiner Fähre weiterhin außer Betrieb. Wann es weitergeht und wie das Boot gesichert ist.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Prettin/MZ. - Die Straße vom Deich bis zur Fähre ist an diesem ersten Mittwoch des neuen Jahres wieder frei von Wasser. Trockenen Fußes ist die Fähre erreichbar, ebenso wie der kleine Rastplatz am oberen Ende des Fährberges. Noch liegen Schlamm, Baumstämme und einiger Unrat auf der Straße. So ist diese weiterhin ab der Deichkrone gesperrt für Fahrzeuge aller Art.