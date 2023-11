Deshalb bietet Bernd Schoenberg sein Thai-Food in Annaburg auf dem Markt an

Annaburg/MZ. - Wachstum um 25 Prozent – während überall gejammert wird, legen Annaburgs Markttage dieses Jahr kräftig zu. Also wenigstens in Sachen Angebot. So gesellt sich an der Stifel-Skulptur seit kurzem Bernd Schoenberg mit seinem Imbisswagen zu den bereits bekannten Händlern für Softeis, Blumen, Gemüse und Bekleidung.