Mehr Sicherheit für die Glücksburger Heide DBU investiert in Brandschutz: Sieben neue Löschwasserbrunnen für die Glücksburger Heide
Die DBU Naturerbe als Eigentümerin der Glücksburger Heide weiht sieben neu angelegte Löschwasserbrunnen ein. Wie das zustande kam und warum es Kritik am Land gibt.
27.09.2025, 10:00
Mügeln/MZ. - „Ein weiteres Stück abwehrenden Brandschutzes“ ist an diesem Donnerstag offiziell eingeweiht worden. Das Zitatfragment stammt aus dem Eröffnungsstatement von Christian Sürie. Er ist Leiter des Betriebsmanagements der DBU Naturerbe. Das ist eine Tochter-GmbH der Deutschen Bundesstiftung Umwelt. Die DBU ist Eigentümerin der Glücksburger Heide.