Dauerbrenner Brennhaare

Im Stadtgebiet Jessen sind Bäume und Sträucher von Raupen der Eichenprozessionsspinner und des Goldafters befallen. Was sich dagegen tun lässt.

Raupen mit Brennhaaren sorgen für Gesundheitsgefahren. Daruf wird an verschiedenen Straßen, hier bei Gorsdorf, hingewiesen.

Jessen/MZ - Am letzten Junitag wird es ein Treffen geben, von dem sich Verantwortliche in der Stadtverwaltung Jessen einiges versprechen. Da komme ein Pflanzenschutzexperte vom Amt für Landwirtschaft, Flurneuordnung und Forsten Anhalt in die Stadt, um sich über den akuten Schädlingsbefall zu informieren. Die Raupen von Goldafter, Eichenprozessionsspinner sowie Schwammspinner fressen Bäume und Sträucher kahl (die MZ berichtete). Doch wesentlich schlimmer noch sind die Gesundheitsgefahren, die von den Brennhaaren von Raupen des Eichenprozessionsspinners und des Goldafters ausgehen. Sie können Allergien auslösen.