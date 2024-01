Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Jessen/MZ. - „Schon vor zwei Jahren sind wir Apotheken verpflichtet worden, die nötige Technik für das elektronische Rezept anzuschaffen. Das ist schon so lange her, dass die ersten Geräte fast schon wieder veraltet sind.“ Für Marion Nelle, Betreiberin der Blumen- und der Spitzweg-Apotheke in Jessen ist das E-Rezept also schon lange nichts Neues mehr. Und seit gut einem Vierteljahr arbeitet sie mit ihrem Team bereits auch ganz praktisch mit dieser Variante der ärztlichen Verordnungen.