Das macht die Fahrerlaubnis für individuelle Mobilität in Jessen so teuer

Jessen/MZ. - Auch gestiegene Kosten für den Erwerb eines Führerscheins haben offenbar die CDU/CSU-Fraktion des Deutschen Bundestags zu einem Antrag bewogen. „Damit Mobilität nicht zum Luxus wird – Für einen bezahlbaren Autoführerschein“, titelt eine Drucksache. Im Text heißt es, dass seit 2017 die Kosten erheblich gestiegen sind, die Rede ist von „mancherorts bis zu 4.500 Euro“ für einen Führerschein der Klasse B. Die MZ hat sich bei Fahrschulen in der Region erkundigt, wie sie die Lage einschätzen.

Kommt auf die Stunden an

Steigende Kosten für den Führerschein? Dies bestätigt Peter Richter. „Es ist auch in Jessen spürbar“, sagt der Fahrlehrer der Jessener „Landmaschinenhandel- und Service GmbH“ (LHS). Allerdings lägen diese noch im Rahmen, meint er. Genaue Zahlen will er nicht nennen. „Das hängt zu sehr von den jeweiligen Schülern ab“, erläutert er in den Schulungsräumen in einem Nebengebäude des Jessener Schützenhauses.

Für die Pkw-Fahrerlaubnis seien das insgesamt zwölf Pflichtübungsstunden. „Also in der Stadt, über Land, auf der Autobahn und nachts“, verdeutlicht er. Dazu kämen Übungsstunden für Grundfahraufgaben wie zum Beispiel Einparken, Umkehren oder rückwärts nach rechts um eine Kurve fahren. Ein weiterer Kostenpunkt sind die Prüfungen. „Hier liegen die Bestehensquoten bei der Theorie etwa bei 50 Prozent und in der Praxis zwischen 70 bis 80 Prozent.“

Für die Kosten seien natürlich die Fahrschulfahrzeuge ein Faktor. „Wir haben bei der LHS zwei Pkw, einen Traktor und einige Motorräder“, listet Peter Richter auf. Der Lkw werde von einer befreundeten Fahrschule gemietet.

Die firmeneigenen Fahrzeuge nutze er dabei, solange es eben geht. „Insgesamt spule ich zwischen 300.000 und 400.000 Kilometer mit den Pkw ab, bis ich die wechsle.“ Er habe mit einem Auto auch schon eine halbe Million Kilometer geschafft. „Die alten, großen Diesel bekommt man einfach nicht kaputt“, staunt er. Pro Jahr fahre er mit einem Pkw etwa 100.000 Kilometer. Derzeit betreut er etwa 240 Fahrschüler zusammen mit einem Kollegen. Jeweils 15 seiner Schützlinge bereiten sich auf den Lkw und den Traktor vor. „Viele der Lkw-Schüler sind von der Feuerwehr“, legt der für Pkw und Lkw zugelassene Fahrlehrer dar.

Bereits Anfang des Jahres berichtete Peter Richter, dass der Bedarf an Lkw-Führerscheinen und der folgenden Berufskraftfahrerausbildung erheblich gestiegen sei. „In Deutschland fehlen rund 80.000 Lkw-Fahrer“, ordnete der Jessener Fahrlehrer damals ein. „30.000 gehen jedes Jahr in Rente und 15.000 werden nur neu ausgebildet.“ Daher sind auch die Anpassungsmodule gefragt, die ältere Fahrer absolvieren können, um ihre Lkw-Befähigung aktivieren zu können. Aufgrund der wachsenden Vakanzen würden inzwischen sogar 75-jährige ehemalige Berufskraftfahrer die Auffrischungslehrgänge absolvieren, um noch eine Zeit lang in ihren alten Beruf zurückkehren zu können. Auch hierfür seien die Preise leicht gestiegen.

Für den LHS-Mitarbeiter ist klar: „Auf den Dörfern und damit dem ländlichen Raum braucht man die Fahrerlaubnis.“ Folglich würden hier auf dem Land verstärkt Moped-Fahrerlaubnisse nachgefragt. „Mit 14,5 Jahren kann man mit der Schulung beginnen, ab 15 darf man fahren“, sagt Peter Richter. Gut, in der Großstadt ginge die Individualmobilität auch rein mit dem Fahrrad oder dem Öffentlichen Personennahverkehr. „Aber hier in Jessen? Da kommen dann die hinzugezogenen Berliner mit ihren mehr als 30 Jahren zu mir und machen die Fahrerlaubnis“, plaudert er aus dem Nähkästchen.

Gestiegene Personalkosten

Dass er den Kostenanstieg bestätigen kann, sagt Daniel Börner von der Oranien-Fahrschule, die in Oranienbaum ansässig ist und eine Zweigstelle in Gräfenhainichen hat. Als Grund nennt er gestiegene Personalkosten sowie höhere Sprit- und Unterhaltungskosten für die Autos. Was den Preisanstieg betrifft, so liegen die für eine Fahrstunde anfallenden Kosten demnach heute bei etwa 57 Euro, vor zehn Jahren seien es noch circa 30 Euro gewesen.

Zu den Fahrstunden, deren Anzahl individuell variiert, kommen Kosten für die Ausbildung. In Summe, schätzt Daniel Börner, könne ein Pkw-Führerschein heute durchaus 3.000 Euro kosten – vor zehn Jahren waren es vielleicht 1.500 Euro. In dem Kostenanstieg sieht er vor allem ein Problem, wenn es um den ländlichen Raum geht, in dem der Öffentliche Personennahverkehr bekanntlich ausbaufähig ist. „Der Führerschein ist eine Notwendigkeit, man muss ja unabhängig sein und sich fortbewegen können“, so zur Arbeit.

Mehr Prüfungen

Neben den Kosten trennt manchen vom Führerschein allerdings auch die Prüfung: Wie der Tüv-Verband auf seiner Internetseite mitteilt, war die Zahl der praktischen Prüfungen 2023 leicht gestiegen. Insgesamt wurden demnach rund 1,77 Millionen praktische Prüfungen abgenommen. 42 Prozent der Fahrschüler hätten die theoretische Prüfung nicht bestanden. In der praktischen Fahrerlaubnisprüfung lag die Durchfallquote den Angaben zufolge bei 30 Prozent.

Im Einzelnen beziffern kann Daniel Börner von der Oranien-Fahrschule diese Quote nicht. Ein Problem sei jedoch „gerade auch bei jungen Zugezogenen die Sprachbarriere“. Grundsätzlich seien Führerscheinprüfungen nicht komplizierter geworden.

Das würde wohl auch Matthias Euhlert unterschreiben. Er betreibt seit 2006 die gleichnamige Coswiger Fahrschule. Auf Durchfallquoten angesprochen, berichtet er von guten und schlechten Zeiten: „Es gibt Phasen, wo es richtig gut läuft und dann geht auch mal wieder alles nach hinten los.“

Der Unternehmer spricht von etwa 2.500 bis 3.000 Euro für einen Führerschein. „Das ist für den einen oder anderen schon eine enorme Belastung“, gibt er zu. Allerdings erinnert er, dass der Führerschein eine Anschaffung fürs Leben ist. „Wenn man anständig bleibt, profitiert man davon ein ganzes Leben lang“, betont er. „Das Fahrschulgeschäft ist sehr kostenintensiv“, sagt er. Wenn eine Fahrstunde mit etwa 60 Euro berechnet werde, müsse davon der Fahrlehrer, der Sprit und Versicherungen bestritten werden, zählt Matthias Euhlert auf. Bei einer Laufleistung von etwa 60.000 Kilometern pro Jahr unterlägen Fahrschulautos obendrein einer hohen Abnutzung.