Das Fundbüro des Jessener Busunternehmens Thier ist gut gefüllt

Disponent Tommy Thier deutet es an: Schüler lassen in den Linienbussen viel liegen.

Jessen/MZ - „Mützen oder Handschuhe werden ganz selten abgeholt“, betont Tommy Thier und zeigt auf die vollen Regale im Fundbüro des gleichnamigen Busunternehmens. Hier ist alles geordnet. Turnbeutel und Jacken hängen auf der einen Seite, Dinge wie Schals oder Mützen befinden sich in Kartons hinter der dementsprechenden Aufschrift. Der Disponent erzählt, dass er überrascht ist, was in den Linienbussen liegenbleibt - und im Endeffekt keiner in Jessen abholt. Einzige Ausnahme sind Smartphones, selbst wenn das Display - umgangssprachlich Spider-App genannt - völlig defekt ist. Auch eine Brille entwickelt sich im Fundbüro nicht zur „Standuhr“.