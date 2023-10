Darum impfen die Apotheker weder in Prettin, noch in Elster oder Zahna gegen Grippe

Jessen/MZ. - In Apotheken darf nach entsprechender ärztlicher Fortbildung bereits seit 2022 gegen die Virusgrippe Influenza) geimpft werden. Bundesweit haben dies über 60.000 Menschen in 1.200 Apotheken über den Jahreswechsel genutzt. Möglich ist dieses zusätzliche Angebot durch die „Ergänzungsvereinbarung Grippeschutzimpfung in der Apotheke ab 18 Jahren“ zwischen dem Deutschen Apothekerverband (DAV) und fünf Krankenkassen geworden. Welche Apotheken rund um Jessen bieten diesen Service eigentlich an?