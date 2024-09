Maisernte 2024 in der Region Jessen Dafür nutzen die Landwirte in Mügeln, Seyda und Klöden die diesjährige Maisernte

Drei hiesige Agrargesellschaften berichten, was sie eingebracht haben. An wen die Maispflanzen in der Region verfüttert werden und wie die Landwirte die Ernte bewerten.