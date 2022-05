Bürgermeister von Zahna-Elster erklärt dem Ministerpräsidenten, wo der Schuh drückt

Matthias Hanke (re.) von der BEZ-Gruppe in Zahna erläutert Ministerpräsident und Wahlkreisabgeordnetem Reiner Haseloff das Unternehmensportfolio. Dieses Treffen folgte am Montag der Zusammenkunft mit dem Bürgermeister von Zahna-Elster, in dem Peter Müller konkrete Probleme ansprach.

Zahna-Elster/MZ - Beständigere Fördermöglichkeiten zum Beispiel für den Straßenbau und für die Feuerwehr wünscht sich der Bürgermeister von Zahna-Elster, Peter Müller (Freie Wähler), von der sachsen-anhaltischen Landespolitik.

Fähren, Kitas, Feuerwehr

Das sind zwei Beispiele aus dem „Bündel an gemeinsamen Herausforderungen“, die das Stadtoberhaupt im Gespräch mit Reiner Haseloff bei dessen Antrittsbesuch als Direktkandidat des Wahlkreises 24 am Montag im Rathaus Zahna benannt hat. So ist es der Pressemitteilung aus dem Wahlkreisbüro in Nachbereitung von Haseloffs Visite in Zahna (die MZ berichtete) zu entnehmen.

Handlungsbedarf in Magdeburg sehe Müller zudem hinsichtlich der Finanzierung von landesbedeutsamen Fähren, wie in Zahna-Elster die Verbindung über die Elbe zwischen Elster und Wartenburg. Der Betrieb der Fähren ist bislang noch immer den Städten zugeordnet, die laufenden Kosten dafür gehen zu Lasten anderer freiwilliger Aufgaben der Kommunen.

Unzufrieden ist der Bürgermeister von Zahna-Elster zudem mit der Regelung, dass den Städten durch das vom Land erlassene Kinderförderungsgesetz die Finanzierung von Leistungs- und Qualitätsstandards auferlegt wird, obwohl die Vereinbarungen zwischen dem Kreis und den Trägern geschlossen werden.

Außerdem habe Müller auf den noch immer ausstehenden Lückenschluss beim Hochwasserschutz in Mühlanger verwiesen. Das betrifft wie berichtet die Bereiche Wittenberger Straße, Schulstraße und Prühlitz, für die zunächst kein Deichbau geplant war, weil nach ersten Berechnungen die prognostizierten Schadenssummen im Falle eines Jahrhunderthochwassers die Höhe der Baukosten nicht rechtfertigen sollten. Inzwischen sind nach Protesten der Anwohner die Berechnungen korrigiert worden. Die Aussage, dass die Maßnahme in das Investitionsprogramm bis 2027 aufgenommen sei, befriedige nicht.

Spiegelung erwünscht

„Wir sind beide lange genug im politischen Geschäft und kennen uns. Da kann man sozusagen ohne Umschweife an die Arbeit gehen“, wird Reiner Haseloff in der Pressemitteilung zitiert. „Als Bürgermeister schaut man aus einer praktischen Perspektive. Genau diesen Spiegel möchte ich vor Ort vorgehalten bekommen - das ist authentisch, so muss es sein. Wir konnten ein paar Dinge direkt anarbeiten, für die offenen Punkte hole ich die entsprechenden Informationen ein“, so Haseloffs Statement zu diesem Gespräch.