Bürgermeister tragen in Jessen Fußball-Länderspiel gegen Polen aus

Bürgermeister aus Polen werden in Jessen erwartet. Vorbereitungen dafür sind getroffen, wie am Schloss zu sehen ist.

Jessen/MZ - Die Fußball-Nationalmannschaften der Bürgermeister von Polen und Deutschland treffen an diesem Sonnabend, 2. April, auf der Jahnsportanlage in Jessen aufeinander. Die Begegnung wird um 17 Uhr angepfiffen. Zuvor, gegen 14.30 Uhr, gibt es einen Empfang für beide Teams im Jessener Schloss. Bürgermeister Michael Jahn (SPD), er gehört dem deutschen Team an, wird die Spieler und ihre Begleitung begrüßen.