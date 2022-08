Bürgermeister legt vor - Zahna-Elster tritt zum 9. Mal beim Städtewettbewerb an

Elster/MZ/GRO - Am ersten September-Sonntag, 4. September, geht Zahna-Elster, übrigens zum neunten Mal, ins Rennen innerhalb des Städtewettbewerbs vom Energieversorger Envia-M und Mitgas. Beim Ernte- und Stadtfest an Zahnas Bauernmuseum geht es darum, von 10 bis 16 Uhr so viele Kilometer wie möglich zu erradeln. Jeder Festbesucher kann maximal zehn Minuten, jedes Kind fünf Minuten in die Pedalen treten, um eine gute Platzierung zu erreichen. Derzeit führt Neuhausen an der Spree mit 290,02 Kilometern.