Bürger Lars Dietrich spürt mit MDR-Team in Jessen und Zahna handwerkliche Trends auf - Wann die Sendung ausgestrahlt wird

Jessen/MZ - In der Einfahrt von Carola und Peter Weiß steht ein Transporter des MDR-Fernsehen. Auf dem Rücksitz studiert der Entertainer und Musiker Bürger Lars Dietrich die Regieanweisungen. Durch die schmalen Gänge der Werkstatt der Eheleute wuselt bereits das Kamerateam auf der Suche nach der besten Einstellung und der optimalen Lichtplatzierung.

Ein Anblick, den das Paar gelassen hinnimmt. Sie warten geduldig auf ihren Einsatz und Carola Weiß geht nach der ersten Einstellung, die sie an ihrem Arbeitsplatz zeigt, erstmal für alle Kaffee kochen.

Nicht das erste Mal

Der Einfall eines Fernsehteams in ihre Werkstatt ist für die beiden Pantoffelhersteller aus Jessen vielleicht nicht gerade Alltag, aber sie haben schon eine gewisse Routine. „Dass ist das fünfte Team, das bei uns dreht“, sagt Peter Weiß. Zuvor wurde bei Familie Weiß unter anderen „Brutzeln mit Bobzin“ und die MDR Sommertour gedreht.

Diesmal wird für die MDR-Reihe „Damals war’s“ mit Moderator Wolfgang Lippert gedreht. Seit vier Jahren begibt sich Bürger Lars Dietrich für die Sendung regelmäßig auf Zeitreise. Immer auf der Suche nach Bürgertrends aus einem ganz bestimmten Jahr. In welchem Jahr Pantoffeln schwer in Mode waren, bleibt ein gut gehütetes Geheimnis des Teams. Für Peter Weiß sind warme, kuschelige Pantoffeln seit Generationen ganz groß im Trend. Er und seine Frau stellen die Hauspuschen in dritter Generation her. „Mein Opa hat damals im Erzgebirge Pantoffeln hergestellt“, sagt der 57-jährige Orthopädiemeister. Seine Werkstatt, die sein Vater 1983 in Jessen baute, verlässt nur das Original Pantoffel-Klassiker-Modell. Seine Frau und er stellen diese für andere Markthändler, Geschäfte und den Selbstvertrieb auf Märkten und beim Hausverkauf in Handarbeit her.

Letzte Regieanweisungen von Britta Bibiko für ihre Protagonisten Bürger Lars Dietrich und Peter Weiß vor dem Dreh zum neusten Bürgertrend Fotos: Schmidt

Sendung im November

Nachdem endlich alle anderen Aufnahmen im Kasten sind, bespricht Britta Bibiko zwischen Regalen voller Schuhleisten noch einmal kurz das Skript mit ihren beiden Protagonisten, deren Stimmung locker und entspannt ist. Die beiden Männer gehen auf ihre Plätze und gleich die erste Aufnahme mit dem Jessener sitzt. „Da merkt man die Markterfahrung“, sagt Britta Bibiko, die verrät, dass sie sehr froh waren, für das Thema Handwerk diese Firma gefunden zu haben.

Es sei gar nicht mehr so leicht außergewöhnliche Handwerker zu finden. Die Hausdame macht, während der Kameramann die nächste Einstellung vorbereitet, schnell ein paar Schnappschüsse. Sie sagt, dass die Dreharbeiten Spaß machen und mal eine schöne Abwechslung sind, sie aber nun froh sei, dass nun ihr Mann vor die Kamera muss. Dieser erklärt Bürger Lars Dietrich, warum die gute alte Rotlichtlampe, die der Moderator aus Kinderkrankheitstagen kennt, für sein Handwerk so wichtig ist.

Ob Bürger Lars Dietrich mit Hilfe von Peter Weiß tatsächlich zum Pantoffelhelden wurde und welche handwerkliche Herausforderung ihn in Zahna erwartete, kann am Sonntag, den 7. November, zur besten Fernsehzeit um 20.15 im MDR gesehen werden.