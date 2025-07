Jessen/MZ. - Es regnet, man kann schon sagen: in Strömen. Doch davon lassen sich Matthias Ahlbrecht und Arno Mittelmeyer vom Labormobil des Vereins VSR-Gewässerschutz aus Geldern am Niederrhein nicht beeindrucken. Und auch viele Interessenten nicht, die wissen möchten, welche Qualität ihr Brunnenwasser aufweist. „Genau 50 Leute waren hier“, zählt Matthias Ahlbrecht zusammen.

Angebot des Vereins aus Geldern wird in Jessen gut angenommen

Er ist eigentlich promovierter Zahnarzt im Ruhestand. Auf dem gelben Labormobil des Vereins ist er nun der Leiter des zweiköpfigen Teams. „Es wird gut angenommen“, schlussfolgert Ahlbrecht bezüglich des Angebotes. Und sein Kollege sagt: „Würde es nicht regnen, wären es noch mehr Interessenten gewesen.“

Die Menschen, die mit einer Probe ihres Brunnenwassers unter dem ausrollbaren Sonnendach des Autos, das an diesem Montag ein Regendach ist, stehen, wollen an der Qualität ihres Brunnenwassers feststellen, ob sie es trinken können, ob es zum Befüllen des Pools taugt, ob sie es zum Abwaschen von Obst oder Gemüse, sprich, von Lebensmitteln, nutzen können oder auch zur Tiertränke. Die beiden Fachleute des Vereins analysieren die Proben jedoch nicht an Ort und Stelle, sondern nehmen sie mit. Das Ergebnis der Analyse wird zugeschickt. (So war die Situation im Jahr 2012.)

VSR-Verein untersucht im Sommer Brunnenwasser und im Winter Flüsse

„Im Sommer sind wir jedes Jahr in Sachen Brunnenwasser unterwegs“, erzählt der Leiter des Labormobils. „Im Winter analysieren wir die Flusswasserqualitäten. Im vergangenen Winter zum Beispiel an Weißer und Schwarzer Elster.“ Diese Ergebnisse fließen ein in ein großflächiges Raster, das der Verein aus eigenem Antrieb und nicht auf besondere Anforderung erarbeitet.