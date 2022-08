Blitzschlag erschwert 21. Heimatfest-Turnier in Jessen

Jessen/MZ - Als erste Veranstaltung in der Programmfolge des 184. Schul- und Heimatfestes in Jessen ist am Freitagabend das 21. Heimatfestturnier im Bowling ausgetragen worden. Am traditionellen Wettkampf im Schlosspark-Bowling beteiligten sich 14 Mannschaften. Gewertet wurde in zwei Ligen. In der Ersten spielen dabei die „Profis“, in der Zweiten jene, die nicht so häufig auf der Bowlingbahn stehen.