Viele Besucher nutzen Tag der offenen Tür in Sekundarschule Annaburg. Warum das Licht im Physikkabinett ausgeknipst wird und was Kinder mit Migrationshintergrund erzählen.

Annaburg/MZ. - Physiklehrerin Karin Sahr knipst das Licht im Klassenraum aus. Besucher und Schüler rücken vor dem Experimentiertisch enger zusammen und warten gespannt auf die erste Vorführung. Die Pädagogin bringt Wasser in Wallung, lässt Blitze entstehen oder Gewichte schätzen. „Das alles ist Physik“, erklärt sie ihrem staunenden Publikum. „Experimente lösen immer eine gewisse Faszination aus“, so Karin Sahr, die ehrlich zugibt, dass mit zunehmendem Alter das Interesse an Physik ein wenig abnimmt. Deshalb sei sie erstaunt und erfreut zugleich, dass beim Tag der offenen Tür in der Sekundarschule Annaburg „so viele Besucher“ in das Kabinett strömen und Lust haben, mit ihren Kindern die einzelnen Stationen zu meistern.