Jessen/MZ. - Tief gerührt lauscht Ursula Lehmann, in ihren Familien- und Freundeskreisen besser bekannt als Ursel, den Trompetenklängen. Marita Schütze und Susi Kaiser gratulieren der Ur-Seydaerin an diesem Montag mit einem musikalischen Ständchen zum 100. Geburtstag. Und für den Nachmittag hat sich eine Abordnung des Seydaer Spielmannszuges angekündigt. Seit sieben Jahren lebt Ursel Lehmann im Feierabendheim in Jessen. Als Gratulant gekommen ist auch der Bürgermeister der Elsterstadt, Michael Jahn. Er überbringt der Jubilarin nicht nur seine besten Wünsche, sondern auch die des Ministerpräsidenten des Landes, Reiner Haseloff.

Ursula Lehmann wurde vor 100 Jahren in eine Seydaer Bäckerdynastie hineingeboren. Schon ihre Großeltern betrieben den Handwerksbetrieb am Markt im Nebenhaus der heutigen Sparkasse. In jenem Gebäude residierte zu ihrer Kinderzeit die Bürgermeisterfamilie des kleinen Städtchens. Und die, selbst kinderlos, nahmen die kleine Ursula gerne in ihre Obhut, während die Eltern arbeiten. „Ich hatte eine feine Kindheit“, erinnert sich die Jubilarin an ihrem Geburtstag. „Die Häuser waren durch eine Zwischentür verbunden, da brauchte ich nur durchzugehen.“ Und von „Frau Bürgermeisterin“ und deren Hausangestellten sei sie ordentlich verwöhnt worden.

Bürgermeister Michael Jahn verliest die Grußbotschaft des Ministerräsidenten zum besonderen Jubiläum Ursula Lehmanns. Foto: Adam

Nachdem die beiden Brüder von Ursula Lehmann im Krieg gefallen waren, musste sie die Bäckerei mit ihrer Mutter weiterführen. Für eine Übergangszeit wurde der Betrieb an Freunde verpachtet. Doch im Jahr 1950 heiratete die Seydaerin ihren Mann Reinhard. Und er führte dann als Bäcker den Betrieb weiter. Der dazugehörige Laden war dann das Reich von Ursula Lehmann. Den führte sie bis zu ihrem Einstieg in die Rente. 1952 wurde ihr Sohn geboren, der aber leider bereits verstorben ist.

Zum runden Geburtstag haben sich auch ihr Enkel und die beiden Urenkel angesagt, berichtet ihre Schwiegertochter, die sie häufig besucht. Ursula Lehmann verfolgt noch immer hellwach das Zeitgeschehen. Die 19-Uhr-Nachrichten im Fernsehen sind fest im Tagesablauf gesetzt. Und da sie einen großen Bekanntenkreis hat und viel Besuch erhält, wie sie erzählt, ist sie über das aktuelle Geschehen in ihrem Heimatort Seyda stets gut im Bilde. „Ich komme immer noch sehr gut klar“, berichtet die Jubilarin. Nur die Beine wollen nicht mehr so richtig. Deshalb bedient sie sich eines Rollstuhls, den sie aber weitgehend mit den Füßen bewegt. „Oh, ich habe nicht gedacht, dass ich zu meinem Geburtstag soviel Aufmerksamkeit bekomme“, gesteht Ursel Lehmann, als ihre Gäste an der Kaffeetafel Platz genommen haben. Susi Kaiser und Marita Schütze greifen noch einmal zu ihren Trompeten für ein paar weitere Titel.