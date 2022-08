Beizeiten Trubel im Jessener Kreisel

Kraftfahrer, die durch den Jessener Kreisverkehr wollen, müssen am Donnerstagmorgen geduldig sein, denn nach den Sommerferien passieren viel mehr Radfahrer und Fußgänger den Bereich in Richtung Gymnasium und Grundschule.

Jessen/MZ - Wenn die Sommerferien vorüber sind, dann sorgt das nicht allein in Familien mit schulpflichtigen Kindern für gravierende Veränderungen im Tagesablauf. Auch Kraftfahrer müssen sich darauf einstellen, dass nun in deutlich größerer Zahl wieder Fußgänger und Radfahrer unterwegs sind. Autos ebenfalls, das erfordert mehr Vorsicht und zuweilen auch Geduld. Denn nach wie vor halten offenbar viele Eltern daran fest, dass sie ihr Kind mit dem Pkw bis vor das Schulhaus fahren, trotz des schönen Wetters am Donnerstag und des Gedränges. Das ist ein Phänomen, das verwundert, stellen auch Mitarbeiter des Jessener Ordnungsamtes fest. In der Alten Gorsdorfer Straße, in der sich die Grundschule „Max Lingner“ befindet, ist das so.