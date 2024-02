Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Seyda/MZ. - Bettina Hecht schaut in den Spiegel. Zumindest mit einem Auge. Das linke ist zugeschwollen und sieht wie nach einem Boxkampf aus. Die Sekretärin der Grundschule Seyda geht trotz dieser Einschränkung zur Arbeit und hofft auf baldige Besserung. Erst auf Anraten ihrer Kollegen, die sogar einen Schlaganfall in Betracht ziehen, macht sich die 62-Jährige auf den Weg in Richtung Apotheke. Hier erhält sie eine umfassende Beratung, Salbe plus Augentropfen. Doch die Sehbeeinträchtigung bleibt. Bettina Hecht will nicht gleich die Flinte ins Korn werfen. Sie probiert es weiter mit Tropfen und Salbe – doch das linke Auge bleibt weiterhin dick.