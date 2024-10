Jessen/MZ. - Das stürmische Wetter am Sonntagmorgen hat in der Region Jessen ein paar Spuren hinterlassen. Laut Danilo Mölbitz, Wehrleiter der Freiwilligen Feuerwehr Klöden, ist um 7.12 Uhr die erste Alarmierung erfolgt.

Auf der Straße zwischen Schützberg und Gorsdorf ist ein Baum umgefallen. Während der Arbeiten sei es zu einer zweiten Alarmierung gekommen. Diesmal ist ein Baum in der Ortschaft Gorsdorf umgekippt. „Der erste Baum hat Höhe Pumpwerk auf der Straße gelegen“, so der Wehrleiter, der Einsatz sei um 8 Uhr beendet gewesen. Neben der Wehr aus Klöden sind auch die Kameraden aus Schützberg am Sonntagmorgen vor Ort.

„Nix passiert. Wir leben in einer ruhigen Ecke“, meint Annaburgs Stadtwehrleiter Roland Karthäuser nach dem Durchzug der ersten heftigen Böen. Ebenfalls nicht ausrücken mussten die Feuerwehr Jessen und die Kameraden aus Elster. „Da haben wir großen Glück gehabt“, so Elsters Wehrleiter Marcel Rückert, der sich bereits in den sozialen Netzwerken über die Schäden im Umkreis informiert hat.