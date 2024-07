Jessen/MZ. - Dei jedem Rollladen, den Andreas Weiner am Rüstwagen der Jessener Feuerwehr hochlässt, kommt ein vielstimmiges „Ooohh“. Klar, die Technik, die der Jessener Feuerwehrmann den Kindern zeigt, macht Eindruck und weckt Interesse. Löschgruppenfahrzeug, Rüstwagen, Tanker – und zum Schluss die Teleskopleiter mit dem Beförderungskorb, der bis zu 25 Meter in die Höhe gefahren werden kann. Seit Mai beschäftigen sich die Größeren, also die Kindergartenkinder, in der Battiner Tagesstätte „Burgspatzen“ mit der Feuerwehr. Zum Abschluss ihres Projektes besuchen sie nun die größte Wehr der Stadt, die in Jessen, erzählt Kita-Leiterin Heike Wolf.

