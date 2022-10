Barrierefrei ist der Weg nicht

Löben/MZ - „So etwas ist lächerlich.“ Löbens Ortsbürgermeister Detlef Franke ist unzufrieden mit dem Ergebnis der Nachbesserungen der Brücke über die Schwarze Elster, speziell am Gehweg auf der rechten Seite (von Löben aus gesehen) in Richtung Waltersdorf. „Die Leute reden darüber“, sagt der Löbener, der auch dem Annaburger Stadtrat in der Fraktion Freie Wählergemeinschaft/Die Linke angehört. In der jüngsten Ratssitzung und auch in der Beratung des Ortschaftsrats am vergangenen Montag war die Elsterbrücke wie berichtet wieder ein Thema, wie mehrfach zuvor.