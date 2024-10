Das Fahrzeug der Tauchergruppe der Landespolizei am Strand des Badesees Dixförda. Acht Taucher und drei Beamte zur Sicherstellung waren am Montag aus Magdeburg angereist, um den Vermissten zu finden.

Es liegt in der Tragik des Geschehens, dass der Vermisste ziemlich genau in dem Areal des Sees gefunden wurde, wo die Polizei in den vergangenen neun Tagen am intensivsten gesucht hat.

Dixförda/MZ. - Die Spezialisten der Tauchergruppe der Landespolizei aus Magdeburg haben am Dienstagmittag den seit dem 6. Oktober 2024 vermissten Schwimmer im Badesee Dixförda gefunden und geborgen.