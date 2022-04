Ausstellung zu Literatur in der Jessener Bibliothek eröffnet

In der ersten Nach-Corona-Schau am bislang ungewohnten Ort geht es um Spuren, die Dichtung hinterlässt.

Jessen/MZ - Wo, wenn nicht in einer Bibliothek, hat Literatur eine Lobby? Das dachten sich auch die Mitarbeiter der städtischen Bibliothek in Jessen, als sie sich für die Wanderausstellung „Literatur im Land“ bewarben. Diese wurde am gestrigen Montag offiziell im Bereich der Erwachsenen eröffnet und kann auch von „nicht Bibliotheksmitgliedern besucht werden“, wie Mitarbeiterin Kerstin Kratschke betont.

Die Ausstellung, die einen Monat lang, bis zum 10. Mai, in Jessen zu sehen ist, zeigt auf neun Aufstellern die literarische Vielfalt im Land der Dichter und Denker. Drei befassen sich speziell mit Literaten, die aus Sachsen-Anhalt stammen. Die Darstellungen konzentrieren sich, nach einer kurzen biografischen Beschreibung, ganz auf die literarische Umsetzung einzelner Themen wie: Krieg, Widerstand, Zensur, Freiheit und Flucht.

Die Ausstellung ist in 16-Varianten konzipiert worden, die sich jeweils an einem Bundesland orientieren. Besucher, die sich für die Gesamtschau und weitere Hintergründe zu den Autoren und Themen interessieren, können in dem zur Ausstellung erschienenen Lesebuch und Katalog, die in der Bibliothek ausliegen, informieren.

Die Mitarbeiter verbinden mit der Ausstellung die Hoffnung, die Bibliothek nach der langen Coronazeit, in der sie auch von Schließungen betroffen waren, wieder in das kulturelle Leben der Stadt zurückzubringen. „Es ist die erste Ausstellung, die wir in der Bibliothek zeigen“, sagt Kerstin Kratschke, die die Ausstellung als einen Versuch sieht, dem bei entsprechendem Interesse weitere folgen können.