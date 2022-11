Außergewöhnliche Ehrungen bei Holzdorfs Feuerwehr

Die beim Tag der offenen Tür in Holzdorf Geehrten haben hinter der Bank zur Erinnerung an den einstigen Wehrleiter Ernst Meyer Aufstellung genommen.

Holzdorf/MZ - Die Freiwillige Feuerwehr Holzdorf besteht seit 140 Jahren. Über die zweite Hälfte dieser Zeit kann Achim Oecknick Auskunft geben. Denn bereits seit 1952 gehört er der Löschtruppe an. Das wurde beim Tag der offenen Tür am Sonnabend besonders gewürdigt. 70 Jahre in der Feuerwehr, das fand große Anerkennung, nicht allein bei den Holzdorfer Kameraden und interessierten Einwohnern, sondern auch Stadtwehrleiter Hans-Peter Schaefer und Abschnittsleiter Christoph Hering gratulierten zu diesem besonderen Jahrestag.