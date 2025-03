Heimat- und Schifferfest Elster Aus zwei Festen werden in Elster drei tolle Tage. Was alles geplant ist.

Zum 150. Jubiläum wird das Schul- und Heimatfest in Heimat- und Schifferfest umbenannt. Was in Elster alles geboten wird und wann die Kürung der 27. Miss Elbenixe über die Bühne geht.