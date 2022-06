Auf Heide-Reiterhof in Jessen kann besonderer Geburtstag gefeiert werden

Was der Kuchen für „Geronimo“ enthält und warum seine Besitzerin ihn als "einen tollen Lehrmeister“ bezeichnet.

Jessen/MZ - Auf dem Heide-Reiterhof in Jessen steht an diesem Sonntag ein besonderer Geburtstag an. „Geronimo“ wird 30. Der Schimmel wurde auf dem einstigen Volksgut Iden geboren. Ein halbes Jahr später kam er nach Jessen. „Es war unser erstes gemeinsames Pferd“, sagt Astrid Gronewold, das sie mit ihrem Mann Ralf gekauft hat.