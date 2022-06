Andreas Schneider aus Prettin steht seit 40 Jahren am Schmiedefeuer

Andreas Schneider hat Schmied von der Pike auf gelernt. Das dafür notwendige Feuer macht der 60-Jährige in Prettin nur noch selten an.

Prettin/MZ - Das wärmende Schmiedefeuer macht Andreas Schneider inzwischen mehr zu Showzwecken an. Der 60-jährige Prettiner schmiedet für Hochzeitspaare das glücksbringende Hufeisen oder weiht Schulklassen in die Geheimnisse der Handwerkskunst ein. „Bei 1.000 Grad kann das Eisen geschmiedet werden“, so der Fachmann aus Prettin, der vor 40 Jahren in den elterlichen Betrieb eingestiegen ist.