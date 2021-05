Andreas Lehmann (Freie Wähler): Für den ländlichen Raum und seine Menschen

Andreas Lehmann ist 45 Jahre alt • Elektroinstallateur • lebt in Bad Schmiedeberg • ist Berufssoldat, derzeit an der Unteroffiziersschule des Heeres in Delitzsch stationiert • verbringt seine Freizeit mit Joggen, seinen Hunden, Motorradfahren und Eisbaden

Sein Beruf als Soldat hat Andreas Lehmann schon an einige Orte in der Welt geführt: Er nahm an Auslandseinsätzen im Kosovo und Afghanistan teil, sowie an mehreren Inlandseinsätzen - etwa bei Hochwasser, Borkenkäferbefall oder zuletzt die Unterstützung der Behörden bei der Bewältigung der Pandemie.

Der 45-Jährige lebt in Bad Schmiedeberg und verbringt gern Zeit mit seinem VW Bulli - „ich mag die Nostalgie mit Charakter“, so Lehmann. Politisch wurde er bei der letzten Kreistagswahl aktiv und kandidierte dort im Wahlbereich II in Zahna-Elster und Bad Schmiedeberg.

Dazu, wie und was er für den Wahlkreis im Land erreichen will, sagt der Kandidat der Freien Wähler Andreas Lehmann: „Wie bringe ich meinen mir im Vertrauen gegebenen Wahlkreis nach vorn? Indem bei mir alle Menschen wichtig sind, egal welchen Alters, welcher Herkunft und Konfession. Wo mir die Belange, Sorgen und Nöte der Menschen wichtig sind, um all das wieder gerade zu rücken. Alles kann niemand richtig machen, nur gebe ich alles für die Menschen im Wahlkreis“, so Lehmann gegenüber der MZ.

Wie weit vorne man dann stünde, sehe man dann gemeinsam im Jahr 2026. Er persönlich wolle gerne den ländlichen Raum erhalten und stärken. Wichtig seien ihm eine ordentlichen Infrastruktur, etwas zum Wohlfühlen und ein „stetiges Verbessern“. „Wer mit Menschen arbeitet, muss Menschen mögen, und das mache ich.“

Auf Facebook spricht sich der Kandidat außerdem für eine bessere Förderung von ehrenamtlich engagierten Menschen aus: Ehrenamt sei Leidenschaft mit Anerkennung. Diese freiwilligen Tätigkeiten müssten in der Gesellschaft gefördert werden, sonst würden zum Beispiel die Freiwilligen Feuerwehren aussterben, hieß es vom Kandidaten der Freien Wähler.

Auf die klassische Bewerberfrage, warum er der richtige Kandidat für den Wahlkreis sei, sagt Lehmann: „Ob ich der richtige Kandidat bin, weiß ich nicht! Was ich aber weiß, dass die Freien-Wähler-Mitglieder in Sachsen-Anhalt, es mir zutrauen mit Fleiß und Hingabe, das Beste auf Landesebene für uns im Wahlkreis zu schaffen.“