Second Hand: Hier gibt es jetzt erstmalig nachhaltigen Verkauf von Damenbekleidung in Jessen

Jessen/MZ. - Yvonne Kaiser wagt einen neuen Ansatz auf dem Gebiet nachhaltiger Damenbekleidung in der Region Jessen. Ihr Wunsch ist es, dass die modischen Teile, die meist ein ungetragenes Dasein in einem Kleiderschrank fristen, unkompliziert einer anderen Frau Freude bereiten. Dafür startet sie an diesem Samstag, 6. April, im Raum des „Wir“-Vereins am Schwanenteich in Jessen eine Art Modellversuch unter dem Motto: „AndersShoppen - Frischer Wind im Kleiderschrank“.