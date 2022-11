Allerhand brennt auf den Nägeln

Schweinitz/MZ - Der Ausblick in der Versammlung des Schweinitzer Gewerbevereins fällt optimistisch aus. Der CDU-Bundestagsabgeordnete Sepp Müller, den sich die Gewerbetreibenden in ihre Runde eingeladen haben, äußert auf die Frage, wo Deutschland in zehn Jahren stehe, dass es weiterhin ein Industrieland sein werde. Er ist zuversichtlich, dass die ostdeutschen Bundesländer wie Sachsen-Anhalt gegenüber dem Westteil aufholen, wirtschaftlich gestärkt sind und gar zu den Geberländern gehören könnten. „Davon bin ich überzeugt.“ Wenn nicht in zehn, dann in 20 Jahren, fügt er an. Nicht alle in der Runde können diesen Optimismus angesichts der aktuellen Situation nachvollziehen.

Weiterlesen mit MZ+ Unser digitales Abonnement bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de. Sie sind bereits MZ+ oder E-Paper-Abonnent? Hier Anmelden Flexabo MZ+ MZ+ für nur 1 € kennenlernen. 1. Monat/ 1 € Sparabo MZ+ MZ+6 Monate für nur 5,99 €. 6 Monate/ 5,99 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie MZ+ >>HIER<< dazubuchen.