Schornsteinfegermeister Frank Freit unterstützt mit seiner Innung die Aktion „Keine Gewalt gegen Retter“. Was er und Elsters Wehrleiter Marcel Rückert für Erfahrungen gemacht haben.

Aktion „Keine Gewaltgegen Retter“ in Elster

Elster/MZ. - Frank Freit weist mit dem Zylinder auf einen Aufkleber, der an seinem Dienstfahrzeug angebracht ist. Dem 63-jährigen Bezirksschornsteinfegermeister, der Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr Elster und zudem stellvertretender Stadtwehrleiter ist, brennt das Thema auf der Seele. Freit erinnert an die schockierenden Bilder der Silvesternacht 2022/23 in Berlin, bei mehr als 120 Angriffen auf Einsatzkräfte seien laut Polizeiangaben über 15 Feuerwehrleute und 40 Polizisten verletzt worden.