Bei Intersport Klöpping in Jessen erscheinen derzeit viele Kunden mit guten Vorsätzen für das neue Jahr. Welche Ziele sie verfolgen und warum eine fachmännische Beratung des A und O ist.

Adieu, innerer Schweinehund - Bei Intersport Klöpping in Jessen herrscht Hochbetrieb

Anfang des Jahres herrscht bei Intersport Klöpping in Jessen, hier Max Klöpping und Mitarbeiterin Angelina Icks, Hochbetrieb.

Jessen/MZ. - Viele Menschen starten mit guten Vorsätzen in das neue Jahr. Gesunde Ernährung und Sport gehören zur Spitzengruppe der Rankingliste. „Im Januar und Februar herrscht bei uns Hochbetrieb“, meint Max Klöpping vom gleichnamigen Intersportgeschäft in Jessen und fügt scherzhaft an, dass einige Kunden die Weihnachtsgans im Bauch noch spüren.