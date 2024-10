Prettin/MZ/KA. - Den konkreten Tag, wann die Elbfähre Prettin ihre Reise zur Werft antreten wird, konnte Pächter Jan Ulrich noch nicht genau vermelden.

Noch gibt es keinen Termin, außer der Mitteilung, dass das Schiff in der kommenden Woche, also der ab Montag, 7. Oktober, ihren Dienst einstellen wird, um vom Gierseil getrennt zu werden und an Land die Generalinspektion zu erfahren. Die wird wie oft berichtet aller fünf Jahre fällig. Im Dezember wird mit der Rückkehr nach Prettin gerechnet.

In seiner Mitteilung an die Stammkunden via Chatdienst WhatsApp stellte Jan Ulrich noch einmal klar, dass die Fähre in der laufenden Woche – im Gegensatz zu den Vorwochen – ohne Mittagspause von 5 bis 19 Uhr zwischen Prettiner und Dommitzscher Ufer übersetzen wird. Der Feiertag am Donnerstag, 3. Oktober, ist eine Ausnahme. An diesem Tag ist die Fähre von 9 bis 18 Uhr unterwegs.

Die anderen beiden Fähren im Jessener Land, die zwischen Elster und Wartenburg und zwischen Pretzsch und Mauken, wechseln mit dem heutigen Dienstag, 1. Oktober, in den Winterfahrplan. Nach dem Hochwasser setzt die Pretzscher Fähre wie angekündigt seit Sonnabend wieder über, die Elsteraner seit Montag.

Die Winterfährzeiten für Elster sind Montag bis Freitag von 5.30 bis 18 Uhr sowie am Wochenende und feiertags von 10 bis 17 Uhr. Die Fähre Pretzsch ist unter der Woche von 5.30 bis 19 Uhr sowie an Wochenenden und Feiertagen von 9 bis 18 Uhr unterwegs. Die Winterfahrpläne gelten bis 31. März.